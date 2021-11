De véierfach amputéierte Fransous Theo Curin wëll 122 Kilometer duerch den Titicaca-Séi schwammen.

Bei enger Waassertemperatur vun nëmmen 10 Grad, enger Héicht vu ronn 3.800 Meter an e ganze Koup Knascht, freet sech den 21 Joer ale Theo Curin op den Challenge am Titicaca-Séi. Hie wëll domat op d'Ëmweltverschmotzung am Séi opmierksam maachen, awer och, dass een trotz Handicap Immenses leeschte kann.

Lass goung et 8.15 Auer Lokalzäit op der bolivianescher Säit am Duerf Copacabana. D'Zil ass op den Urus-Inselen an der Bucht vu Puno a Peru. An déi sollen an 10 Deeg erreecht ginn. Déi 122 Kilometer bewältegt den Theo awer net eleng, mat u senger Säit sinn d'Olympia-Gewënner Malia Metella a Matthieu Witvoet. De franséischen Trio wiesselt sech of, soudass ëmmer 2 am Seegelboot, dat aus recycléierte Materialie besteet, raschten a sech opwierme kann. Trainéiert hu si ee Joer laang an de Gewässer vun de Pyrenäen.

Den Theo Curin hat am Alter vu 6 Joer eng Meningite an huet doduerch en Deel vu den 2 Äerm a Been verluer. Mat 16 Joer ass hien op de Paralympics zu Rio zweefache Vize-Weltmeeschter ginn.