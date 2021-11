Bëscher sinn net just schéin unzekucken, si sinn och d'Longe vun der Welt. Wat geschéie kann, wa si verschwannen, huet elo eng nei Etüd gewisen.

Bannent 16 Joer sinn op engem Deel vun der Insel Borneo ronn 17 Prozent vun der Bëschsurface ofgeholzt ginn. De Klimawandel an där Zäit hätt säin Iwwregt gedoen, d'Temperaturen an där Regioun bannent deene 16 Joer ëm bal ee Grad klammen ze loossen, wéi et an enger den Donneschdeg publizéierter Etüd am "Lancet Planetary Health" heescht. Zesumme mat der Hausse vun der Dageshéchsttemperatur ëm 0,95 Grad wier am Bezierk Berau d'Stierflechkeet ëm aacht Prozent geklommen an Aarbechter an der Regioun konnten am Schnëtt ronn 20 Minutte manner laang dobausse schaffen.

Ee vun den Auteure vun der Etüd, den Nicholas Wolff, huet d'Hausse vun der Temperatur an esou kuerzer Zäit als "erstaunlech" bezeechent. Insgesamt wier d'Temperatur weltwäit zanter an de vergaangenen 150 nämlech och ëm ronn 1 Grad geklommen.

Indonesien hat op der COP26 en Ofkommes zum Ofholzungsstopp bis 2030 mat ënnerschriwwen, kuerz drop huet d'Ëmweltministerin Siti Nurbaya Bakar dëst awer nees relativéiert.