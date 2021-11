Well si keng Suen an der Keess haten an 2 arméiert Raiber virun hinne stoungen, hunn d'Mataarbechter vun enger Iessbud sech eppes anescht afale gelooss.

Wéi d'Police e Freideg matgedeelt huet, hunn déi maskéiert Brigangen d'Offer vun den Asia-Bud-Mataarbechter zu Lengerich an Nordrhein-Westfalen, fir si ze kachen, awer refuséiert. Si hu sech ouni Iessen an ouni Suen ewechgemaach. Den Ermëttler no hunn déi jonk Täter, déi op 17 bis 18 Joer geschat ginn, géint 22 Auer versicht d'Bud z'iwwerfalen. Si haten e Messer bei sech a hunn no Sue gefrot. Ëm déi Zäit war d'Keess awer scho gezielt an och eidel. Et gëtt nach no Zeie gesicht.