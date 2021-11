De Wikileaks-Grënner Julian Assange a seng Verloobte Stella Moris kruten d'Erlabnis sech am brittesche Belmarsh-Prisong ze bestueden.

Dat huet dem Assange seng Partnerin op Twitter matgedeelt: "Ech sinn erliichtert, awer ëmmer nach rosen, dass rechtlech Schrëtt noutwenneg waren, fir den illegalen Agrëff an eist Grondrecht op Mariage ze stoppen".

D'Plattform Wikileaks hat en Donneschdeg den Owend erkläert, d'Koppel hätt rechtlech Schrëtt lancéiert, nodeems si "am Wesentlechen doru gehënnert goufen, sech ze bestueden". Déi brittesch Regierung huet um Enn noginn. E Porte-parole vun der Justiz huet wësse gedoen, dass een den Assange net anescht behandelt hätt, wéi all aneren Prisonéier.

D'Stella Moris ass dem Assange seng fréier Affekotin. D'Koppel huet zesummen 2 Kanner.

De 50 Joer alen Australier sëtzt zanter 2 an en halleft Joer zu London am Prisong. Hien ass an den USA wéinst Spionage an der Verëffentlechung vu geheimen Dokumenter op Wikileaks zu de Kricher am Irak an an Afghanistan ugeklot. D'Pabeieren hunn ënner anerem brisant Informatiounen enthalen iwwer US-Asätz an deene Länner, zum Beispill d'Ëmbrénge vun Zivilisten an der Mësshandlung vu Gefaangenen.

D'USA hunn d'ausliwwere vum Assange gefuerdert. Bei enger Verurteelung an den USA riskéiert hie bis zu 175 Joer Prisong. Am Oktober hat zu London d'Beruffsverfaren am Fall ugefaangen. D'US-Autoritéite fechten d'Urteel vum Januar un, an deem et heescht, dass d'Ausliwwere vum Assange an d'USA wéinst engem héije Suiciderisiko verbueden ass.