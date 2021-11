Grad fir Leit, déi net geimpft sinn, ginn d'Mesuren am Land däitlech méi streng.

Zënter e Méindeg dierfen a ganz Éisträich just nach geimpften oder geheelte Persounen an de Restaurant, an de Kino, bei de Coiffeur oder schwamme goen. Et erhofft ee sech doduerch, weiderhin héich Impfzuelen, sou den Tiroler Gesondheetsdirekter Thomas Prollak. D'Roserei ass awer grouss, virun allem nodeems e Freideg e Lockdown fir Net-Geimpfter vum Bundeskanzler Schallenberg ausgeruff gouf.

Coronamesuren an Éisträich / Korrespondenz Anja Gorge

Geimpft oder geheelt. Ouni dat muss een zanter dëser Woch op ville Plazen dobausse bleiwen. Den 2G ersetzt den 3G am Kulturberäich, bei Sporteventer, an Heemer an an der Gastronomie.

Ee Gastronom beschwéiert sech, datt Chrëschtfeieren, Gebuertsdagspartien a souguer d'Törggelen, e an der Géigend vum Südtirol, ofgesot goufen, well just d'Hallschent vun de Leit wollte kommen. Hie misst awer och seng Käschten decken. Am Corona-Joer war de Restaurant scho 7 Méint zou. Hie verurteelt, datt aktuell eng Zwouklassegesellschaft entsteet.



D'Onzefriddenheet ass bei ville Leit grouss, déi d'Gefill hunn, vun der Gesellschaft ausgeschloss ze ginn.

„Der Unmut ist bei mir jetzt eigentlich sehr groß, weil man doch massive Einschränkungen hat, und ich finde diesen Impfzwang nicht in Ordnung, auch aus gesundheitlichen Gründen. So was wie Kinderschwimmen ist nicht mehr möglich oder generell mit Kindern schwimmen gehen oder klettern. Einfach, dass man viel mit den Kindern macht auch Skifahren soll auch 2G sein. Und das finde ich einfach unmöglich, dass man die Leute so einschränkt.“

Eng weider Persoun reegt sech iwwert d'2G-Reegel op, well do Leit diskriminéiert ginn. Et ginn da Mënsche vun zweeter Klass, déi net méi um ëffentleche Liewe kënnen deelhuelen.

„Ich bin genesen, ich habe Antikörper und nur weil meine Genesung länger als 180 Tage her ist, darf ich kein Gasthaus mehr betreten, ich darf mit meinen Kindern nicht mehr schwimmen gehen und ich sehe nicht ein, dass ich mich von der Regierung zum Impfen zwingen lassen, wenn ich körpereigene Antikörper habe. Ich denke, die sind mehr wert als künstlich herbeigerufene.“

Eréischt d'lescht Woch sinn da geheelte Leit gewuer ginn, dass hiren Antikierpertest net méi gëllt, wann e méi laang wéi 6 Méint zréckläit, obwuel bei verschiddenen nach genuch Antikierper nogewise goufen. Den Thomas Prollak, Gesondheetsminister am Land Tirol, erkläert am Gespréich, dass ee bei der Bestëmmung vun Antikierper skeptesch wier a sech un d'Recommandatiounen vun der Nationaler Impfkommissioun géing halen.

D'Impfzuelen hätten dës Woch awer däitlech gewisen, dass d'Annoncë vum 2G d'Leit motivéiert, sech awer lo impfen ze loossen. Elleng leschte Freideg sinn 15.000 Dose verimpft ginn, wouvun 40 Prozent Éischtimpfunge waren, genau sou vill Mënsche krute schonns hir drëtt Sprëtz.

Ma dat geet Wien awer net duer. E Freideg gouf vun der Regierungsspëtzt annoncéiert, dass eng Impfpflicht fir d'Gesondheetspersonal agefouert gëtt an dass e Lockdown fir net geimpfte Läit vu Mëtt nächster Woch un a Kraaft triede soll. "Et misst een d'Schrauf nach emol unzéien", sot de Bundeskanzler. Oberösterreich a Salzburg ginn als éischt e Méindeg op dee Wee. Dann dierfe Leit, déi net géint Covid geimpft sinn, just nach mat engem Grond aus dem Haus goen. Fir de Weekend hu sech virun deem Hannergrond schonn Demonstratiounen ugekënnegt.