Zanter dem 1. Oktober huet sech fir Migranten déi scho souwisou prekär Situatioun nach emol dramatesch verschlechtert.

E Samschdeg hunn eng 150 Persounen um Knuedler virun der Gemeng demonstréiert a wollten op déi prekär Situatioun vun den Asyl-Demandeuren an de Flüchtlingen a Libyen opmierksam maachen. Si hu gefuerdert, datt d'Ëmbrénge vun Eriträer a Libyen misst ophalen.

Dausende Migrante liewen a Libyen op der Strooss

Zanter dem 1. Oktober huet sech déi scho souwisou prekär Situatioun nach emol dramatesch verschlechtert. Libesch Sécherheetsautoritéiten haten ouni Virwarnung Flüchtlingslagere gestiermt an hu bannent nëmmen e puer Stonnen iwwer 5.000 Persoune festgeholl. Ënnert hinnen och eng Partie Persounen, déi fir Evakuéierungs- oder Resettlement-Flich aus Libyen registréiert waren. Op d'mannst eng Persoun ass gestuerwen a 15 goufen der verwonnt. D'UNHCR weist sech wéinst der aktueller Situatioun a Libyen besuergt.

D'Prisonge vun Tripolis an an der Ëmgéigend solle mëttlerweil dräifach iwwerbeluecht sinn. Gewalt, Mësshandlungen a Korruptioun sollen den Hëllefsorganisatiounen no un der Dagesuerdnung stoen. Den 8. Oktober goufen UN-Berichter no sechs Migranten an engem komplett iwwerfëllte Lager erschoss, nodeem se géint d'Bedéngungen op der Plaz revoltéiert haten.

Eigentlech sollt Migranten a Libyen d'Chance op eng Ausrees an een Drëttland wéi den Niger, Ruanda oder Italien gebuede ginn. Ma d'Regierung hat am Abrëll d'Flich gestoppt.

Iwwer Libyen versiche Migranten aus ënnert anerem Eritrea, dem Sudan an dem Mali an Europa ze kommen. Nach ëmmer starte vill Schëffer vun der libescher Küst. Vill Leit erdrénken op der geféierlecher Streck.