Déi privat Fluchgesellschaft Cham Wings huet hir Flich a Richtung Belarus wéinst der aktueller Flüchtlingskris gestoppt.

D'Verbindung op Minsk géing direkt gestoppt ginn, well d'Airline bei de Passagéier "net tëscht Touristen a Migranten ënnerscheeden" kéint, sou d'Erklärung vun der Fluchgesellschaft Cham Wings e Samschdeg. D'EU beschëllegt de belarussesche President Alexander Lukaschenko, als Reaktioun op d'EU-Sanktioune Mënschen aus Länner wéi Syrien an dem Irak geziilt an d'Land ze lackelen an dann un d'Grenze vun den EU-Staate Lettland, Litauen a Polen ze bréngen.

"Wéinst der schwiereger Lag un der Grenz tëscht Belarus a Polen a well déi meescht Leit op eise Flich op Minsk syresch Staatsbierger sinn, hu mir decidéiert eis Flich op Minsk ze stoppen", sou Cham Wings. Dausende Mënsche virun allem aus dem Noen Osten sëtze bei Temperaturen ëm de Gefréierpunkt aktuell am Grenzgebitt tëscht Belarus a Polen fest.

E Freideg hat schonn déi tierkesch Regierung fir Mënschen aus Syrien, dem Irak an dem Jemen d'Weiderrees a Belarus verbueden. D'Fluchentreprise Turkish Airlines bitt eng vun de meescht genotzen internationale Verbindungen op Minsk un.