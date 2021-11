No knapp zwou Woche laange Verhandlungen hu sech d'Staate bei der UN-Klimakonferenz zu Glasgow op eng Ofschlosserklärung gëeenegt.

D'UN-Klimakonferenz zu Glasgow huet fir d'éischte Kéier d'Länner weltwäit dozou opgefuerdert, den Ausstig aus der Kuel an d'Weeër ze leeden. D'Ofschlosserklärung, déi vun de ronn 200 Staaten akzeptéiert gouf, fuerdert nieft dem Ausstig aus der Kuel och nach, "ineffizient" Subventioune fir Ueleg, Gas a Kuel ze sträichen. Allerdéngs gouf d'Formuléierung a leschter Minutt wéinst dem Drock vu China an Indien ofgeschwächt.

Den EU-Kommissär Frans Timmermanns huet sech mat grousser Enttäuschung dozou geäussert, ma huet awer d'Fuerderung fir den Ausstig aus der Kuel als historesch gewierdegt. Donieft hu sech d'Länner gemeinsam dem Zil verflicht, d'Äerderwiermung bei 1,5 Grad am Verglach zum virindustriellen Zäitalter ze stoppen. Dozou solle se bis Enn 2022 hir Klimaschutzpläng verschäerfen. Dat bleift awer fräiwëlleg, et gëtt keng Flicht.

Bis ewell ginn déi bei den UN agereechte Pläng net duer, dat 2015 zu Paräis decidéiert 1,5-Grad-Zil ze erreechen. An der Erklärung gouf elo festgehalen, datt dofir den Ausstouss vun de klimaschiedlechen Zäregase weltwäit nach an dësem Joerzéngt ëm 45 Prozent reduzéiert muss ginn. Donieft gouf et eng Zouso fir méi Finanzhëllefe fir aarm Staaten, fir datt si sech un déi fatal Suitte vun der Klimakris upasse kënnen. Konkret sollen dës Finanzhëllefe bis 2025 verduebelt ginn, also vun aktuell 20 op ronn 40 Milliarden US-Dollar (knapp 35 Milliarden Euro).