An engem Prisong an Ecuador si verschiddene Clanen unenee geroden, woubäi op d'mannst 68 Prisonéier ëm d'Liewe koumen.

Eng 25 goufe blesséiert. Obschonn d‘Police agegraff hat, wieren ëmmer erëm weider Kämpf ausgebrach. Ma zanter e Samschdeg den Owend wier d‘Situatioun ënner Kontroll, heescht et vun offizieller Säit. Dat nodeems ronn 900 Polizisten hei am Asaz waren.

An den iwwerfëllte Prisongen an Ecuador briechen ëmmer erëm esou Konflikter aus. Am September waren am selwechte Prisong bei änleche Kämpf ganzer 119 Prisonéier ëm d‘Liewe komm. Am ganze Land sinn et der dëst Joer scho méi wéi 300.

Ecuador läit tëscht den zwee gréissten Drogeproduzenten Kolumbien a Peru, deemno leeft e groussen Deel vum Drogeschmuggel a Richtung USA an Europa iwwer Ecuador.