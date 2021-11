Domat sinn déi ronn 6,7 Millioune Walberechtegt dëst Joer schonn déi 3. Kéier opgeruff hir Stëmm ofzeginn.

Dat well déi am Juli gewielte Volleksversammlung et bis ewell net fäerdeg bruecht huet eng stabil Regierung op d‘Been ze stellen.

Rezent Sondagë suggeréieren, dass déi konservativ Partei vum laangjärege Regierungschef Borissow déi meeschte Stëmme wäert kréien. Eng Majoritéit wier awer kaum dran.