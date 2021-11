A ganz Éisträich gëllt vun Hallefnuecht un e Lockdown fir Leit, déi net geimpft sinn. Dat huet d'Bundesregierung um Sonndeg decidéiert.

De Lockdown gëllt deemno net nëmmen fir Ueweréisträich a Salzburg, sou wéi dat Ufanks geplangt war.

De Lockdown ëmfaasst Ausgangsrestriktiounen fir all Ongeimpfter vum 12. Liewensjoer un, esou de Bundeskanzler Alexander Schallenberg. D'Zuel vun den Neiinfektioune wier sou héich, wéi nach ni virdrun an Éisträich.

De private Wunnberäich däerf just nach an Ausnamefäll verlooss ginn, esou de Schallenberg. Et dierf ee weiderhi bei den Dokter goen oder zum Beispill eraus, wann ee sech wëll impfe loossen. Och de Wee an d'Schoul oder op d'Uni ass weiderhin erlaabt, grad ewéi "d'Befriedigung religiöser Grundbedürfnisse". Leit déi eréischt hir 1. Impfdosis kritt hunn, kënne sech mat engem PCR-Test "fräitesten".

Dëse Lockdown fir net geimpfte Leit soll verhënneren, dass déi medezinesch Versuergung zesummebrécht. Ma och fir geimpfte Persoune kéinten erëm méi streng Restriktiounen agefouert ginn. Rieds geet vun eng FFP2-Maskeflicht dobannen an eng Obligatioun fir vun Doheem ze schaffen, wann dat méiglech ass.

An engem ëffentleche Bréif haten e Freideg den Owend eng ganz Rei Wëssenschaftler a Wëssenschaftlerinne konsequent Moossname gefuerdert, fir d'Kontakter ze reduzéieren. Ausserdeem missten onbedéngt nach méi Leit geimpft ginn an och geimpfte Leit missten en negative PCR-test hunn, fir kënnen an e Café oder Restaurant eranzegoen. An och an de Schoule misste reegelméisseg PCR-Tester gemaach ginn, esou d'Fuerderung.

An Éisträich gëllt vun e Méindeg un iwwerall op der Aarbechtsplaz d'3G-Reegel.

Däitschland

Och an Däitschland soll d‘Regierung am gaange sinn méi streng Moossnamen auszeschaffen. Dat melle verschidden däitsch Medien. Deemno soll op der Aarbechtsplaz d‘3G-Reegel agefouert ginn a jiddereen, dee kann, soll erëm mussen am Homeoffice schaffen.