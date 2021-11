Bei Gran Canaria goufen e Samschdeg d'Läiche vu 7 Mënschen op engem Boot fonnt, dat sech verluer hat. Eng 8. Persoun ass kuerz drop u Land gestuerwen.

Dat hunn d'spuenesch Noutdéngschter um Sonndeg matgedeelt.

62 Persounen aus Nordafrika waren am ganzen um Boot, dat zanter engem Mount an enger Woch am Mëttelmier ronderëm gedrift ass. 3 vun hinnen hu misse mam Helikopter an d'Spidol bruecht ginn, och eng Rei aner Leit hu missen hospitaliséiert ginn.