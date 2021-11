Zu Glasgow a Schottland sinn zwou Woche Klimasommet COP26 op en Enn gaangen.

Ma d'Reaktiounen op d'Resultater weltwäit si gemëscht. D'Politik feiert e Minimal-Ofkommes, wat de Réckzuch aus der Kuel ugeet, als decisiv. Fir Klimaaktiviste ginn déi gestachen Ziler awer net wäit genuch.

RTL-Artikel: Kompromëss beim Ausstig aus der Kuel: COP26 - Staaten eenege sech op Ofschlosserklärung

Et goung drëms, aus der Verbrennung vun der Kuel erauszeklammen. D'Verbrennung vu Kuel fir Stroum ass net nohalteg an d'Welt hätt sech wëllen op Alternativen eens ginn op der COP26, dat war als eng vun de Schlësseldecisiounen am Virfeld ugekënnegt ginn. Um Enn hu China an Indien den Text verwässert an hir Delegatiounen hunn de Plenum zu Glasgow verlooss, ouni op Froe vu Journalisten ze äntwerten. Aus dem "Erausklammen" aus der Kuel ass en "Eroffuere" vun der Kuel ginn. Kontrollmechanismen, déi géifen erlaben, onofhängeg ze iwwerpréiwen, ob sech iwwerhaapt un déi potentiell eidel Versprieche géif gehale ginn, sinn am Text net virgesinn.

D'Jennifer Morgan, Greenpeace International: Ech mengen et ass ee modest, ee schwaacht Ofkommes, dat der Urgence net Rechnung dréit. Déi 1,5 Grad bleiwe grad emol bestoen, mee ech denke net, dass d'Jugend nach eng weider COP wéi des wäert toleréieren. Si verleet keen dozou, nuets besser kënnen ze schlofen an ech hätt mer vun der Weltpolitik méi erwaart.

Bis 2030 d'Ofholze vu Bëscher ze stoppe gouf ee sech zu Glasgow eens an de leschten zwou Wochen. Iwwert dat nächst Joerzéngt plangen och d'USA a China hir Zesummenaarbecht a punkto Klimaschutz ze verstäerken. D'Methan-Emissiounen ëm 30% reduzéieren, Finanzéierungspläng fir nohalteg Energie. D'Delegatioune gi mam Androck heem, dass vill erreecht gouf, mee d'Klima-Aktiviste warnen, dass villes méiglecherweis och just Bla Bla war, fir op en Enn ze kommen.