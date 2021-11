D'Ahr ass en Niewefloss vum Rhäin. Den 13. Juni 1910 war do déi lescht Naturkatastroph mat Héichwaasser.

Elo am Juni dëst Joer huet d’Natur am Ahrtal nees eng Kéier zougeschloen, wat d’Amicale vun den Ettelbrécker Pompjeeën iwwerzeegt huet, fir ze hëllefen. Dofir si se och den Ament nach bis den 29. November mat enger Sammelaktioun amgaangen, fir de Leit fir Chrëschtdag eng Freed ze maachen. Gesammelt gëtt awer net iergendeppes, mä Chrëschtdag-Dekoratioun.

Et ware virun allem Biller op der Tëlee, déi beréiert hunn. Biller, déi net nëmme fir de Betruechter schwéier ze verdaue waren, déi Betraffen hu praktesch alles verluer, wat se sech jee an hirem Liewen opgebaut haten.

Virun engem Mount war schonn d'Ekipp vun der Amicale do ënnen an huet sech e Bild vun der Situatioun gemaach. Déi Kéier hate se Iesse mat an hunn op der Plaz gekacht, elo soll awer gehollef ginn, fir Chrëschtdag ze verséissen. D’Chrëschtbeemercher kruten déi Ahrweiler scho geliwwert, elo feelt nach dat, wat drop kënnt an dat gëtt gesammelt an der Ëmgéigend vun Ettelbréck.

An esou geet et den Ament vun Hausdier zu Hausdier an dat am Benevolat owes no der Aarbecht. Et war och fir d’Awunner ronderëm Ettelbréck wichteg, fir hei eng Hand mat unzepaken. Verschiddener hunn esouguer nach Dekoratioun dobäi kaf.

De 6. Dezember ass et dann esou wäit, da fiert d’Amicale nees an d'Ahrtal, fir dat gesammelt Material dann do ofzeginn, wou et gebraucht gëtt.