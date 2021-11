Den aktuelle Schutzkonzept géif de Bedierfnesser vun den Awunner vum Pazifikstaat net gerecht ginn, dowéinst wëll een d'kommerziell Fëscherei nees erlaben.

D'Regierung a Kiribati steet elo an der Kritik, et géif sech nämlech ëm een vun de gréissten Mieresschutzgebidder vun der Welt handelen. Virwërf, dass China hannert der geplangter Ännerung bei de Fëscherei-Lizenze steet, huet d'Regierung awer vu sech gewisen.

Duerch d'Pläng wier de Status vum Weltnaturierwe vum Schutzgebitt ronderëm d'Phoenix-Inselen a Gefor. D'Gebitt vun der Gréisst vu Grönland läit ongeféier op hallwer Streck tëscht Neiséiland an Hawaii, an deem grouss Koralleriffer an en Ökosystem mat Thon, Mieresdeckelsmouken an anere Mieresdéieren ze fannen sinn. 2015 war et fir d'Fëscherei gespaart ginn. Wéi gesot, wëll Kiribati dat elo änneren, fir "Mieresressourcen nohalteg ze notzen".

Den Inselstaat am Pazifik hat 2019 seng diplomatesch Bezéiunge mat Taiwan gestoppt an amplaz Bezéiunge mat der Volleksrepublik China lancéiert. Virwërf vu Kritiker, China hätt op eng Ouverture vum Mieresschutzgebitt wéinst dem lukrativen Thon-Virkomme gedrängt, gouf als "neo-kolonial" zeréckgewisen. Den Ex-President Anote Tong, deen d'Gebitt mat opgebaut huet, huet d'Fëscherei-Pläng dogéint e "schwéiere Schlag fir den Ëmweltschutz" genannt.