D'lescht Woch ass de Klimasommet d'Cop26 op en Enn komm. Fir déi eng als Erfolleg gefeiert, fir anerer alt nees eng grouss Enttäuschung.

Ma weder schwaarz nach stralend wäiss gesäit et déi gréng Ëmweltministesch Carole Dieschbourg, déi selwer mat zu Glasgow bei de Verhandlungen dobäi war.

Vu Säite vun de Klimaaktiviste bleift och no der Cop26 d'Kritik: Net ambitiéis genuch, fir dem Klimawandel effikass entgéintzewierken. D'Carole Dieschbourg fënnt sech awer an der politescher Realitéit erëm, wou mussen Accorden tëscht 197 Parteie fonnt ginn. E schwéieren Exercice, bei deem um Schluss vum Sommet et nach zu enger gréisserer Enttäuschung fir vill Länner komm ass. Dëst, well China an Indien hir Muerch spille gelooss hunn. Op Drock vu béide Länner ass den Ausstig aus der Kuelenenergie net kloer an den Ofschlosstext stoe komm. "Dat ass eng onnéideg Verwässerung vum Text", ënnersträicht d'Carole Dieschbourg. Trotzdeem stéing fir d'éischt Kéier elo iwwerhaapt d'Thema Kuel op prominenter Plaz am Text.

Bilan Cop26 / Rep. Carole Dieschbourg

Ma et géifen dofir awer och eng Rëtsch positiv Nouvellë ginn. 6 Joer nom Paräisser Klimaaccord konnt e Reegelwierk festgeluecht ginn, wéi een d'Klimaziler soll areechen. Doriwwer eraus wier d'Urgence vum 1,5-Grad-Zil nach eng Kéier méi staark an de Fokus geréckelt an och d'Solidaritéit tëscht de Länner soll an Zukunft méi staark spillen. Doriwwer, wei d'Form vu finanzieller Hëllefe bei Klimaschied soll ausgesinn, huet Lëtzebuerg mat negociéiert. "Do hu mer e Meilestee gepackt", seet d'Ministesch. D'Thema vun onwidderruffleche Klimaschied ass eng Fro vu Liewen an Doud vun den Inselstaaten.

Den Engagement, fir d'Bäihëllef bei den Upassunge vum Klimawandel ze verduebelen an och fir Klimaschied opzekommen, gouf dann och op internationalem Niveau festgehalen. Sou wëll een de vulneraable Länner entgéint kommen. Grenze ginn et awer och hei, sou datt nëmme konnt festgehale ginn, datt e Fong soll kommen, dee vun den industrialiséierte Länner gespeist gëtt. Net awer, aus wéi enge Moyene genau d'Geld soll kommen. Méi hätt een net kënne maachen zu dësem Ament, betount d'Carole Dieschbourg. Dëst, well d'Inselstaate selwer keng Zomm genannt hunn. Lo wier et fir d'éischt emol wichteg, iwwert de Wee ze schwätzen, wéi esou e Fong soll etabléiert ginn, a wéi ee Montant dann néideg ass.

Lëtzebuerg ass mat engem Invest vun 220 Milliounen Euro an den nächste 5 Joer iwwerdeems Weltmeeschter an der internationaler Klimafinanzéierung pro Kapp.

