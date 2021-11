Nei Delhi ass eng vun de Stied mat der héchster Loftverschmotzung weltwäit an déi huet an de leschten Deeg en alarmanten Niveau erreecht.

An enger Stellungnam huet Nei Delhi dem Ieweschte Geriicht e Méindeg erkläert, esou eng Moossnam wier nëmme sënnvoll, wann och déi ëmleiend Bundesstaaten an de Kampf géint d'Loftverschmotzung mat abezu ginn.

Nei Delhi ass eng vun de knaschtegste Stied weltwäit. Zanter leschter Woch hänkt nees en dichte groe Smog iwwert der Milliounemetropol. Zu der staarker Loftverschmotzung hunn ënner anerem Baueren aus der Regioun bäigedroen, déi am Ufank vum Wanter hir Felder ofbrennen.

An de leschte Woche louch d'Belaaschtung duerch Stëbspartikelen zu Nei Delhi zäitweis ëm dat 30-facht iwwert dem Grenzwäert vun der WHO. E Samschdeg huet d'Regierung vun der Haaptstad d'Fermeture vun de Schoule, Agencen a Schantercher wärend enger Woch ordonéiert. Dat Ieweschte Geriichtshaff huet sech ageschalt an e "Verschmotzungs-Lockdown" gefuerdert.

Déi regional Regierung huet wéi gesot gekontert: "Am Hibléck op déi kompakt Gréisst vun Nei Delhi hätt e Lockdown just begrenzt Auswierkungen op d'Loftqualitéit. Si hunn awer zouginn, dass d'Industrie de gréissten Undeel un der Loftverschmotzung huet, hannendru kommen den Trafic an de Stëbs vun de Stroossen a Chantieren. D'Bränn op de Felder géifen nëmme 4 Prozent zur Belaaschtung bäidroen.