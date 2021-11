Als drëtte Kandidat stellt de Friedrich Merz sech als Nofollger vum Parteichef Armin Laschet op.

A sengem Kreessverband Hochsauerland gouf dem Freidrich Merz de Méindegowend déi néideg Ënnerstëtzung zougesot, wéi et aus CDU-Parteikreesser heescht. Nieft dem CDU-Wirtschaftspolitiker Merz hunn an der leschter Woch och schonn den CDU-Deputéierten Norbert Röttgen an den aktuelle Kanzleramtsminister Helge Braun hier Kandidatur erkläert.

An de leschte Bundestagswalen hat d'CDU historesch schlecht Resultater. Kritiker hunn dëst och hirem Kanzlerkandidat, dem Armin Laschet, zougeschriwwen. Aus deem Grond gëtt am Dezember déi éischte Kéier een neie Virsëtz ënner Bedeelegung vun alle ronn 400.000 CDU-Membere gewielt.