Un der kanadescher Pazifikküst huet et e Méindeg esou hefteg gereent, dass et zu Bullislawinen an Iwwerschwemmunge koum.

Wéi de Verkéiersminister vun der Provënz British Columbia matgedeelt huet, wiere verschidden Autobunnen am Zentrum vun där Regioun beschiedegt. E puer sinn et och gespaart ginn.

Medieberichter no souzen 275 Mënschen iwwer Nuecht an hiren Autoen a Camione op enger Autobunn fest, nodeems an der Géigend vun der Stad Agassiz 2 Bullislawinen erofgaange waren. Ma och an der Géigend vun den Uertschafte Lillooet an Haig souze Leit stonnelaang fest. Rettungsekippe hu missen op d'Plaz geschéckt ginn, fir déi Betraffen aus hirer Lag ze befreien. Vill vun hinne goufe mat Helikoptere gerett.

Bis ewell goufe 9 Blesséierter gemellt, déi mat liichte Verletzungen an d'Spidol hu missen ageliwwert ginn. Et soll ee weider virsiichteg sinn, heescht et vun er Regierung.

An der Stad Abbotsford bei Vancouver gouf d'Evakuéierung vu méi wéi 100 Haiser ordonéiert, well an e puer Quartieren riskéieren Bullislawinen erofzekommen an et zu Iwwerschwemmunge komme kéint. Och d'Uertschaft Merritt huet seng ronn 7.000 Awunner opgefuerdert hir Wunnengen ze verloossen. Duerch d'Héichwaasser do gouf d'Kläranlag beschiedegt an 2 Brécke mat ewech gerappt. a béide Gemenge goufen Noutfallzenteren fir d'Mënschen ageriicht. De Stroumreseau op deene Plazen ass och ënnerbrach.

D'Provënz British Columbia hat am Summer rekordverdächteg Temperaturen notéiert. Iwwer 500 Mënsche sinn duerch d'Hëtzt ëmkomm. Donieft hu katastrophal Bëschbränn ganz Landstrécher zerstéiert.