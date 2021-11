An der Nuecht op en Dënschdeg koum et zu engem Brand an enger Autosgarage zu Tréier. Schlëmmeres konnt verhënnert ginn.

D'Pompjeeë kruten de Brand geläscht a Gasfläschen aus dem Atelier raushuelen, ouni datt eppes geschitt ass. Et konnt och evitéiert ginn, datt e Campingcar verbrannt ass. Blesséiert gouf keen. Iwwer d'Ursaach vum Feier ass bis ewell näischt bekannt.