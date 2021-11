D'Zuel vun den Doudegen a Blesséierten ass bis elo nach onkloer, wéi eng Spriecherin vum Roude Kräiz matgedeelt huet.

D'Explosiounen en Dënschdeg de Moie waren net wäit ewech vum Parlamentsgebai an der gréisster Policestatioun, matten am Häerz vun der Haaptstad Kampala.

Op de soziale Medie gesäit ee Video vu brennende Gefierer a vun Dampwolleken. D'Explosioune ware wuel esou staark, datt d'Mënschen an der Ëmgéigend op de Buedem geflu sinn.

Am Land mat ronn 45,7 Milliounen Awunner gouf et bannent de leschte Wochen direkt e puer Explosioune mat Doudesaffer. Der Regierung no wieren d'Täter Rebelle vun den Islamist Allied Democratic Forces (ADF).