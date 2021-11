4 Deeg huet eng Koppel mat hiren 2 klenge Kanner an der Simpsonwüüst op Hëllef gewaart. Schlussendlech konnte si per Helikopter gerett ginn.

D'Famill ass mat engem Camper an eng Wüüst am Zentrum vum Land gefuer, wou si e Freideg vu staarkem Reen iwwerrascht goufen an am Sand stieche bliwwe sinn. Doropshin hu si en Noutruff verschéckt an hir Koordinate matgedeelt. D'Rettungsaktioun huet allerdéngs op sech waarde gelooss. Wéinst Stierm an Iwwerschwemmunge sinn all Versich mësslongen, si aus hirer mësslecher Lag ze befreien. Secouriste konnte just e Satellittentelefon, Iessen a Waasser aus der Loft erofloossen.

En Dënschdeg war et dunn endlech esou wäit: No 4 Deeg konnte si per Helikopter gerett an a Sécherheet bruecht ginn. Dat huet déi lokal Police matgedeelt.

Wärend de leschten Deeg ass a verschiddene Regiounen an Australien aussergewéinlech vill Waasser vum Himmel erofkomm. An der Stad Alice Springs, déi matzen an der Wüüst läit, huet et zum Beispill esou vill gereent wéi zanter 20 Joer net méi.