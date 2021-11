D'Zuel vun den Tubakkonsumenten hëlt ëmmer méi of. Bei de Leit tëscht 15-24 Joer ass d'Zuel vun Notzer tëscht 2000 an 2020 vun 20,8% op 14,2% erofgaangen.

D'Weltgesondheetsorganisatioun geet dovunner aus, dass et 2025 warscheinlech just nach 13% sinn.

Wéi aus dem Rapport vun der WHO ervirgeet, goufen et lescht Joer ronn 1,3 Milliarde Konsumenten iwwer 15 Joer. Fënnef Joer virdru waren et 1,32 Milliarde Leit. An deem selwechten Zäitraum ass d'Zuel vun der Weltbevëlkerung vu 7,3 op 7,8 Milliarde Mënsche geklommen. Am grousse Ganze schätzt d'WHO, dass et am Joer 2025 e Réckgang op 1,27 Milliarden Tubakkonsumente gëtt.

Ënnert den Tubakkonsum fält net nëmmen d'Fëmme vun Zigaretten, Zigaren a Päifen, ma och d'Konsuméiere vu Lutsch-, Schnauf- a Kna-Tubak. Elektronesch Zigarette goufen am Rapport vun der WHO awer net berécksiichtegt. Der Weltgesondheetsorganisatioun géingen an deem Kontext nach Informatiounen aus verschiddene Länner feelen.

Suerge mécht der WHO d'Europa-Regioun, déi 53 Länner ëmfaasst. 18% vun de Frae konsuméieren hei Tubak, wat däitlech méi ass wéi an anere Regiounen. Am Weste vun Europa ass de Konsum WHO-Zuelen no zejoert éischter niddreg ausgefall mat 11,9% an Island a 14,3% a Groussbritannien. Relativ héich war en dogéint a Frankräich mat 28,7% a 24,5% a Spuenien.

Donieft heescht et vun der Weltgesondheetsorganisatioun, dass all Joer 7 Millioune Mënsche weltwäit un de Suitte vun hirem Tubakkonsum stierwen.