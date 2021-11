Ee fréiere Futtballprofi aus Nordrhein-Westfalen ass den Dënschdeg wéinst Versécherungsbedruch zu dräi Joer an zéng Méint Prisong verurteelt ginn.

D'Landgericht zu Essen huet festgestallt, datt de 35 Joer ale Mann säin eegenen Doud virgetäuscht hätt, fir datt seng Fra seng Liewensversécherung akasséiere kéint. Déi 41 Joer al Fra hat tatsächlech nom "Doud" vun hirem Mann eng Liewensversécherung iwwer 1,2 Milliounen Euro agestach. Och si krut vum Geriicht eng Prisongsstrof vun dräi Joer an zéng Méint.

De fréiere Futtballer hat d'Liewensversécherung 2015 ofgeschloss an ass kuerz Zäit drop bei seng Elteren an de Kongo op Besuch geflunn. Vun do aus krut seng Fra Ufank 2016 d'Noriicht, hire Mann wier en engem Autosaccident gestuerwen. Si krut och entspriechend Dokumenter geschéckt.

2018 ass den Doutgegleewten allerdéngs iwwerraschend an der Stad Kinshasa opgedaucht, wou hien eng abenteuerlech Geschicht ze erzielen hat. Seng Famill - dorënner och seng Mamm - hätt hie gekidnapped an no enger Rees am Urwald ausgesat. Duerno hätt hien annerhallef Joer gebraucht, fir de Wee aus dem Urwald zeréck an d'Haaptstad vum Kongo ze fannen. D'Geriicht huet sech vun där Erzielung allerdéngs wéineg beandrockt gewisen. D'Geschicht vum Kidnapping wier net nëmmen onméiglech ze iwwerpréiwen, mä och "komplett iwwerflächlech" an "ouni Detailer an Emotiounen" erzielt ginn.