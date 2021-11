29 Persoune sinn deemools un der Westküst vun der Insel ëm d'Liewe komm. Iwwerreschter vun 2 Affer goufen elo fonnt.

Beim Ongléck am November 2010 konnte sech just 2 Aarbechter retten, iwwer zwou Dose Mënschen hunn net iwwerlieft. Et war eng vun de schlëmmste Minnekatastrophen an der neiséilännescher Geschicht. Den Zougang zur Minn gouf 9 Deeg no der Explosioun verspaart, d'Sich no Iwwerliewende gouf agestallt. Et gëtt ugeholl, dass zum Zäitpunkt vun der Katastroph tëscht 6 an 8 Männer am hënneschten Deel vun der Minn waren.

Wéi et vun den Ermëttler heescht, wier eng Identifizéierung vun den Iwwerreschter den Ament net méiglech.