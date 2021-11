Zu Duisburg hat e 47 Joer ale Fëscher nawell en décke Fësch um Krop. Mam Ënnerscheed: de Fësch war eigentlech keen an de Krop war mol net säin.

Wéi déi lokal Police matdeelt, hat de Mann an der Nuecht op e Mëttwoch ganz no beim Waasser geparkt a wollt du säi Fëscher-Ekipement auspaken. Blöd war nëmmen, dass de gudde Mann vergiess hat, d'Handbrems ze zéien. Den Auto ass deemno an d'Waasser gerullt an ass ënnergaangen.

Pompjeeën a Police hu wärend engem opwenneger Asaz vu 4 Stonnen de Won nees aus dem Waasser gezunn. An amplaz vu Fësch, krut de Mann en säftege Protokoll mat Heem.