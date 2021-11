D'Schwäiz war eent vun de leschte Länner an Europa, an deem d'Bestietnis fir homosexuell Koppelen nach net erlaabt war.

Och an der Schwäiz kënne sech geschwënn gläichgeschlechtlech Koppele bestueden. Iwwert ee Referendum hu sech 64,1 Prozent vun de Wieler fir Bestietnis bei homosexuelle Koppelen ausgeschwat. "Vum 1. Juli 2022 kënne sech gläichgeschlechtlech Koppele bestueden a gepacste Koppele kënnen hire Familljestand an ee Bestietnis ëmänneren", esou d'Regierung de Mëttwoch an enger Matdeelung.

Bis zum positive Resultat bei Referendum war et allerdéngs e wäite Wee. Ee Projet de Loi huet missten op Äis geluecht ginn, nodeems Géigner vum Bestietnis fir all Mënsch de Referendum am September mat enger Ënnerschrëftenaktioun erzwongen haten. D'Kritiker vum gläichgeschlechtleche Bestietnis haten ënnert anerem probéiert, mat Fotoe vu kräischende Kanner Stëmmung géint sougenannten "Reeboufamilljen" ze maachen.