D'Geschicht erënnert ganz staark un den Hollywood-Film mam Tom Hanks "Terminal": op engem Fluchhafen ukommen an net méi fortkommen.

Genee esou ass et den 21. Abrëll 2019 dem Liberianer Johnson Emmanuel Josiah ergaangen. Deen Dag koum hie mam Fliger aus dem chineseschen Guangzhou op de Philippinnen un. Wat do nach kee konnt wëssen, den Ninoy Aquino Fluchhafe sollt fir déi nächst zweeanenhallef Joer säin Doheem ginn.

U sech sollt hie schonn de 4. Oktober dat selwecht Joer a Kenia ausreesen. Dat huet hien awer refuséiert a well hie keen Openthaltsrecht hat, ass him näischt anescht iwwreg bliwwen, wéi um Fluchhafen ze bleiwen. Eleng war de Josiah an där Zäit net. Säin heemechtslos Schicksal huet hie sech mat engem anere Mann, dem Alain Njogho Acha, aus dem Kamerun gedeelt, dee just 2 Deeg no him um Fluchhafe gestrant ass. Béid Männer wollten aus onbekannte Grënn net méi an hir Heemechtslänner zeréck.

Corona huet déi ganz Saach natierlech net méi einfach gemaach an deemno hunn déi 2 sech haislech am Terminal 2 ageriicht.

Elo dann endlech déi gutt Nouvelle, op d'mannst emol fir den Josiah. Seng Demande op Asyl a Kanada gouf ugeholl an domat steet och enger Ausrees näischt méi am Wee. Vum Terminal 2 ass hien och direkt an den Terminal 1 geplënnert, wou de Fluch a Kanada soll an den nächsten Deeg starten. Wéi et mam Acha weidergeet, ass weiderhin onkloer.