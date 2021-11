De Mann, dee mat Pelzmutz an Haren um Kapp, beim Stuerm op d’US-Kapitol am Januar derbäi war, gouf zu knapp 3 an en halleft Joer Prisong verurteelt.

D’Biller vum Mann mat plakegem Uewerkierper voller Tattooen a mat bemooltem Gesicht, gounge ronderëm d’Welt. Hie war bis an de Plenarsall vum Senat erakomm. De selwer ernannte «Schaman» war e puer Deeg nom Stuerm op d’Kapitol verhaft ginn a sëtzt zanterdeem an Untersuchungshaft. Den Donald Trump hat seng Leit opgestëppelt, fir sech géint eng Walvictoire vum Joe Biden ze wieren. 5 Mënsche waren am Kontext vun deem ganze Virfall gestuerwen. Iwwer 650 Mënsche goufen ugeklot.