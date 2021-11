De verurteelte Mäerder a Vergewalteger ass an engem Staatsprisong duerch eng Gëftsprëtz higeriicht ginn.

Hien hat zouginn, dass hien am Joer 2009 seng Fra erschoss, a seng deemools 12 Joer al Stéifduechter vergewaltegt hat. Et war déi zéngt Hiriichtung dëst Joer an den USA an déi éischt am Mississippi zanter 2012. De Bundesstaat huet zanter Jore Problemer, fir déi richteg Medikamenter fir sou eng Hiriichtung opzedreiwen. Vill Hiersteller refuséieren d'Medikamenter u Bundesstaaten ze verkafen, déi se fir Hiriichtunge benotze wëllen.