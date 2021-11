Ëm kuerz virun 13 Auer ass et den Donneschdeg am Beräich vun der Gare zu Trier-Süd zu engem déidlechen Accident komm.

Éischten Ermëttlungen no wollt dee bis elo nach net identifizéierte Mann op der Héicht vun enger Liederfabrick eng Ofkierzung iwwer d'Gleiser huelen. Dobäi ass hien awer gefall a gouf vun engem Zuch a Richtung Lëtzebuerg erfaasst, obwuel deen eng Noutbremsung gemaach hat.

+++Einsatz Aktuell+++

Der Bahnverkehr zwischen Hbf. #Trier und #Trier-Süd ist bis auf Weiteres eingestellt

Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz!



Die Sperrung betrifft u.a. die Zugverbindungen in Richtung #Luxemburg #Saarbrücken #Kaiserslautern #Mannheim



Wir berichten! — Bundespolizei Koblenz (@bpol_koblenz) November 18, 2021

De betraffenen Zuch gouf evakuéiert an de Beräich gouf wäitleefeg ofgespaart. Tëscht 12.55 Auer a 14.52 Auer war d'Streck a béid Richtunge gespaart. De Virfall hat doduerch och Repercussiounen op de weideren Zuchverkéier. D'Bundes- a Kriminalpolizei ermëttelt den Ament nach.

Déi däitsch Police weist an deem Kontext och nach emol drop hin, datt et liewensgeféierlech ass, d'Gleiser ze betrieden. Zich kënne Vitesse vu bis zu 160 Stonnekilometer erreechen an hunn ee Bremswee vun e puer 100 Meter.