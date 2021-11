Am Januar 2022 soll eng Starship, déi fir eng Moundlandung konzipéiert gouf, an Texas starten a eemol d'Äerd ëmfléien.

SpaceX wëll also säin éischten Orbital-Fluch mat der riseger Starship-Rakéit duerchféieren, eng Dose weider Starte sollen am Laf vum nächste Joer nokommen. Dat huet de Firmechef Elon Musk a Mëttwoch annoncéiert. Den Zäitplang hänkt nach vu weideren Tester am Dezember dëst Joer of, donieft géifen och nach Accorde vun der zoustänneger Loftfaartopsiicht feelen.

De Musk ass sech donieft och nach net ganz sécher, ob d'Starship beim éischte Versuch tatsächlech den Orbit erreecht. Hie wier awer ganz zouversiichtlech, dass et spéitstens bei weidere Starte klappe wäert an 2023 soll et da richteg lassgoen.

Um Evenement vun den National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine huet de Musk op säin Zil verwisen, d'Mënschheet zu enger "interplanetarer" Spezies ze maachen, sou CNBC. Hie geet dovun aus, dass dofir am Ganzen eng 1.000 Starship-Raumschëffer néideg wieren. Dat wichtegst Zil wier dowéinst, eng Masseproduktioun fir déi riseg Raumschëffer anzeriichten. De Moment hänkt dat awer dovun of, wéi séier seng Firma d'Raptor-Motore ka bauen.

SpaceX finanzéiert d'Entwécklung an de Bau vun de Starships zu 90 Prozent selwer. Virun e puer Méint hate si den Optrag vun iwwer 3 Milliarden US-Dollar kritt, eng Fär op Basis vum Starship-Raumschëff z'entwéckelen, déi soll um Mound landen.

De Prototyp vum Starship gouf eréischt am September 2019 presentéiert. Annoncéiert gouf e Raumschëff, dat séier nees asazbereet ass a bis zu 3 Mol den Dag fléie kann. Et soll 150 Kilo Fracht an den All transportéiere kënnen. Souguer Reesen zu anere Planéite solle méiglech gemaach ginn. Flich mat Mënschen u Bord ware scho fir 2020 ugekënnegt ginn, en Zil, dat awer net usazweis erreecht gouf.