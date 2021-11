A Westfalen huet een 11 Joer ale Jong den Auto vu sengen Eltere geholl an huet sech mat engem Frënd am nämmlechten Alter op eng Sprëtztour gemaach.

Laang waren déi zwee de Samschdegowend an der Géigend vun der Stad Werther allerdéngs net ënnerwee. Dem jonke Chauffeur ass et nämlech net séier genuch gaangen. Hien huet op enger enker Strooss een aneren Auto vun ugeblénkt e sollt him Plaz maachen an huet en op d'Säit gedrängelt.

Am laanschtfueren ass deem aneren Automobilist opgefall, datt de Chauffeur "offensichtlech vill ze jonk" war. Hien huet doropshin d'Police alarméiert, déi deen 11 Joer ale Jong schonn no e puer 100 Meter stoppe konnt.

Et gouf eng Plainte wéinst fueren ouni Fürerschäi géint hie gemaach. Mä wëll de Jong wéinst sengem Alter nach net strofrechtlech responsabel ass, wäert et wuel keng Folge fir hien hunn. Béid Kanner goufen nom Virfall heem bruecht.