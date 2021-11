De Verkaf vu Cannabis fir Genosszwecker soll deemno legaliséiert ginn. Doriwwer wier sech d'Koalitiounsaarbechtsgrupp Gesondheet a Fleeg eens ginn.

Dat mellt d'Funke Mediengruppe en Donneschdeg. "Mir féieren eng kontrolléiert Distributioun vu Cannabis fir Erwuessener zu Genosszwecker a lizenzéierte Butteker an", hätten d'Negociateure vun SPD, Grüne an FDP op engem Papier vum entspriechenden Aarbechtsgrupp festgehalen. Doduerch géif d'Qualitéit kontrolléiert, d'Vente vu veronrengegte Substanze verhënnert an de Jugendschutz garantéiert ginn.

No 4 Joer soll d'Gesetz mat Bléck op déi gesellschaftlech Auswierkungen evaluéiert ginn. Bis ewell ass de Verkaf vu Cannabis zu Genosszwecker an Däitschland verbueden. Grüne an FDP hu sech scho méi laang fir e legalen, reguléierten Handel ausgeschwat.

Déi 3 Parteie wëllen donieft Modeller fir e sougenannten Drugchecking a Moossnamen, fir Schied ze reduzéieren, ausbauen. Beim Drugchecking kann de Konsument illegal kaaften Drogen op hir chemesch Zesummesetzung iwwerpréiwe loossen a kann esou viru geféierlechen Inhaltsstoffer gewarnt ginn. Gläichzäiteg soll awer d'Reguléierung fir de Marketing a Sponsoring bei Alkohol, Nikotin a Cannabis verschäerft ginn.