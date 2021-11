Den 78 Joer ale Politiker huet an engem Interview mat der Welt gesot, datt hie bei de Landtagswalen am Mäerz net méi untriede wéilt.

Weider huet hien awer och dementéiert, datt hie mat enger eegener Lëscht géif untrieden. Rezent hat hie jo d'Parteispëtzt vun de Lénken zu Berlin kritiséiert, well si d'Fligel vun der Partei net zesummeféieren an och kee Programm presentéieren, mat deem sech jiddereen an der Partei identifizéiere kann. Esou wéi et aktuell ass, géif een d'Konflikter an der Partei just weiderdreiwen.

Och d'Attack aus der Partei géint hien a seng Fra Sahra Wagenknecht huet hie kritiséiert. Eng Spëtzt, déi esou eppes an engem Walkampf zouléisst, misst sech net wonneren, wann ee bei de Wale verléiert.