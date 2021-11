"Vun e Méindeg u gëllt ee landeswäite Lockdown fir maximal 20 Deeg", esou de Kanzler Alexander Schallenberg e Freideg.

Éisträich geet vun e Méindeg un an de Lockdown a féiert am Februar eng Impfflicht an. Dat huet de Bundeskanzler Alexander Schallenberg de Freidegmoien zu Tirol annoncéiert. De Lockdown soll fir Geimpfter bis spéitstens den 12. Dezember gëllen.

De Lockdown gëllt deemno fir 20 Deeg fir jiddereen. No 10 Deeg géing gepréift ginn wéi d’Situatioun ass.

Vu Februar u wäert et an Éisträich dann och eng generell Impfflicht ginn. Et ass dat éischt Land an der EU, dat dëse Wee geet. "Obwuel mer méintelaang probéiert hunn d'Leit ze iwwerzeegen, ass et eis net gelongen, genuch Mënschen zu enger Impfung ze beweegen", esou de Kanzler Schallenberg.

De Lockdown fir déi Ongeimpften hätt den Impftaux zwar eropgesat, awer net genuch. Dofir misst een elo der "Realitéit an d'A kucken." D'Impfflicht gëllt vum 1. Februar 2022 un. Et wier deen eenzege Wee aus dem "Däiwelskrees" eraus, esou den Alexander Schallenberg. Vu wéi engem Alter un d'Impfflicht soll gëllen, ass nach net gewosst.

Et wéilt ee keng fënneft Well, esou de Schallenberg. Mat 15.000 neien Infektioune pro Dag sinn aktuell an Éisträich d'Infektiounszuelen op Rekordniveau. D’Hospitalisatiounen sinn och am gaangen an d’Luucht ze goen.