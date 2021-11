Wéi wann de Wanter zu Berlin net schonn trist genuch wier: Den Himmel ass gro a méintelaang gesäit ee gefillt d’Sonn sou gutt wéi net.

Et fisemt, an heiansdo bléist en äiskale Wand aus dem Osten duerch d’Stroossen, deen d’Berliner "Die russische Peitsche" nennen. Mee dëst Joer komme Corona-Zuelen derbäi, déi engem musse Suerge maachen: Déi 4. Well schwappt iwwer Däitschland a suergt dofir, dass dëse Wanter net vill besser ausgesäit wéi zejoert, mä souguer nach méi schlëmm ass. An anere Länner ass dat ganz anescht, Frankräich, Portugal oder Israel – wat ass an Däitschland anescht gelaf, a wat kann een elo nach dorun änneren?

Eng Korrespondenz vu Berlin vum Claire Schmartz.

E Donneschdeg gouf an Däitschland am Bundestag hefteg diskutéiert, et ass em Mesurë gaangen, déi vun en Donneschdeg d'nächst Woch un a Kraaft triede sollen, wann di aktuell Mesurë fir d’Bekämpfung vun der Pandemie auslafen. Et war eng grouss Diskussioun iwwer d’Noutstandsgesetzer, déi zanter Mäerz 2020 an Däitschland a Kraaft sinn an zanter hir verlängert an ergänzt goufen. Déi 3 Parteien, déi viraussiichtlech déi nei Regierung forméiere wäerten, SPD, FDP an déi Gréng, hu sech géint eng Verlängerung vun dem Gesetzespak ausgeschwat an en neit Infektiounsschutzgesetz ënnerbreet, fir dat finalement am Bundestag gestëmmt gouf.

Fir dëse Projet, dee virun allem soll de Bundeslänner méi Autonomie an hiren Decisiounen iwwer Mesurë géint de Virus ginn, gouf et schaarf Kritik: well de Virus kennt keng Grenzen. Am Nomëtteg souzen dunn d’Ministerpresidenten a -Presidentinne mat der Bundeskanzlerin Angela Merkel zesummen, fir iwwer déi weider Schrëtt ze diskutéieren. A wéi d’Angela Merkel schonn e Mëttwoch ugekënnegt hat, goufen en Vue vun den Feierdeeg, déi ëmmer méi no kommen, der Hausse vun den Infektiounszuelen an dem elo schonn akute Manktem un Intensivbetter zousätzlech nei a méi rigid national Mesurë beschloss.

Wat gëllt dann elo an Däitschland?

Däitschland operéiert elo mat engem Mesurëkatalog, dee jee no Auslaaschtung vun de Klinicken an der jeeweileger Regioun ëmgesat gëtt. De sougenannten Hospitaliséirungsindex moosst, wéi vill Corona-Patiente pro Woch op 100.000 Awunner an d’Klinicken ageliwwert ginn. Vun engem Index vun 3 un gëllt iwwerall 2G, vu 6 un 2G plus – da muss sech jiddereen zousätzlech teste loossen. Klëmmt den Index op 9 kënne Verschäerfunge wéi Ausgangsspären etc. derbäi kommen. Am Ament leie bal alleguer d’Bundeslänner iwwert dem éischte Wäert vun 3. Déi politesch Responsabel hoffen, datt dës Mesure motivéiert sech impfen a boosteren ze loossen. D’Impfzentre ginn erëm opgemaach an déi permanent Impfkomissioun recommandéiert jidderengem, sech 6 Méint no der 2. Impfung boosteren ze loossen. An tatsächlech schéngt dat ee wichtege Facteur ze sinn, deen d’aktuell Lag an Däitschland am Verglach mat anere Länner erkläre kéint: A Bundeslänner wéi Sachsen sinn nach ëmmer 40% vun de Awunner net geimpft – an hei sinn d’Infektiounszuelen immens héich.

Eng weider Mesure ass, dass am ëffentlechen Transport 3G gëlle soll – et kann ee gespaant sinn, wéi dat kontrolléiert ka ginn, mee et ass sécher en Ureiz, fir Bus a Bunn méi sécher ze maachen. Zousätzlech soll et och eng Impfpflicht fir d’Personal a gewëssen Ariichtunge mat besonnesch vulnerabele Persounegruppe ginn, zum Beispill a Klinicken oder Fleegeheemer. Gläichzäiteg ginn och d’Testkapazitéiten erëm erofgeschrauft: An dësen Institutioune sollen zum Beispill all Dag d'Visiteuren an och d’Mataarbechter getest ginn, och déi, déi geimpft oder erëm gesond sinn. Esou sollen Infektiounskette méi séier erkannt a gestoppt ginn. A gläichzäiteg soll et och fir di breet Bevëlkerung erëm gratis Schnelltester a souguer gratis Maske ginn.

Déi eenzel Bundeslänner kënnen donieft nach méi staark Mesuren ergräifen, wa se da fir néideg fannen an tatsächlech huet de Ministerpresident vu Bayern, de Markus Söder, scho virgeschloen, dass a Bayern jiddereen, deen net geimpft ass, an e Lockdown gesat sollt ginn. De Wanter kënnt, a mer kënne just hoffen, dass des Mesuren dat schlëmmst verhënnere kënnen.