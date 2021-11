E Jonken, dee bei enger Demonstratioun géint Policegewalt a Rassismus an den USA d'lescht Joer 2 Persounen erschoss huet, gouf e Freideg fräigesprach.

De Kyle Rittenhouse hat 17 Joer, wéi hie mat enger hallef-automatescher Waff aus dem Bundesstaat Illinois, an deem hie wunnt, op d'Protester zu Kenosha am Wisconsin gefuer ass an do 2 Männer erschoss huet an eng drëtt Persoun blesséiert huet. Souwuel den Täter wéi d'Affer ware Wäisser. De Jonken huet d'Doten net ofgestridden, awer op Selbstverdeedegung plädéiert. Hie wier attackéiert ginn. Den haut 18 Joer ale Rittenhouse war ënnert anerem wéinst Mord ugeklot an huet liewenslaange Prisong riskéiert.

Nom Verdikt vun der Jury kéinte vill Aktiviste sech an hirer Kritik confirméiert fillen, datt Wäisser am US-amerikanesche Justizsystem besser ewechkomme wéi Schwaarzer. Den US-President Biden huet d'Leit opgeruff, hir Meenung friddlech auszedrécken. "Och wa vill Amerikaner sech nom Urteel zu Kenosha rosen a besuergt fillen, ech selwer och, musse mer unerkennen datt d'Jury deliberéiert huet", sou den Joe Biden an engem Statement.

Am Summer 2020 koum et zu Kenosha zu groussen Demonstratiounen, nodeems d'Police dem Jakob Blake, engem schwaarzen Amerikaner, bei engem Asaz e puer mol an de Réck geschoss hat. De Fall war nëmmen e puer Méint nodeems den George Floyd zu Minneapolis bei engem brutale Policeasaz ëm d'Liewe koum, wat weltwäit Protester géint Policegewalt a Rassismus ausgeléist hat.