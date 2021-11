D'EU beschëllegt de belarussesche President Lukaschenko, fir Migranten aus Syrien an dem Irak un d'EU Baussegrenzen ze bréngen a sou Drock opzebauen.

Och no zwou Wochen huet sech d'Situatioun op der Grenz tëscht Polen a Belarus nach ëmmer net verbessert. Dausende Flüchtlinge waarden nach ëmmer do, dass se an d'EU eragelooss ginn. Hëllefsorganisatioune versuergen d'Leit mat Liewensmëttel a medezinescher Hëllef. D'Hygièneskonditioune si ganz schlecht.

D'EU beschëllegt de belarussesche President Lukaschenko fir Migranten aus Kriseregioune wéi Syrien an dem Irak un d'EU Baussegrenzen ze bréngen, fir esou Drock op de Westen ze maachen.

Wann iwwerhaapt verschidde Migranten et laanscht déi 15.000 Grenz-Zaldoten an iwwer den Zonk a Polen packen, ginn se direkt nees aus dem Land gewisen. Eng polnesch Legislatioun mécht dat zanter Oktober méiglech.

Den däitschen Inneminister Horst Seehofer begréisst dës polnesch Initiative. Mënscherechtsorganisatioune gesinn doranner awer eng Violatioun vun internationalem an europäeschem Asyl-Recht.