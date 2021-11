Dëst Joer si scho ronn 24.700 Mënschen illegal duerch den Äermelkanal op d'Insel komm.

Wéinst enger Rekord-Unzuel vun illegalen Areese wëll Groussbritannien an Zukunft méi streng Reegele fir d'Asylprozedur aféieren. D'Inneministesch Priti Patel wéilt Opfanglageren no griicheschem Virbild aféiere. Dat mellt haut d'Zeitung "The Telegraph". Och d'"Times" huet geschriwwen, dass de Boris Johnson de Sujet als eng Prioritéit deklaréiert hätt.

Dëst Joer si scho ronn 24.700 Mënschen illegal duerch den Äermelkanal op d'Insel komm. Schonn 3x souvill wéi dat ganzt lescht Joer. Op mannst och 10 Persoune sinn an de leschte Wochen dobäi gestuerwen.