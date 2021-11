Viru genee 14 Woche gouf Haiti nees vun engem Äerdbiewen getraff. De 14. August sinn iwwer 2.200 Mënsche gestuerwen an eng 12.000 goufe blesséiert.

Wéi sou dacks virdrun, war och des Kéier dee batter aarme Karibikstaat op international Hëllef ugewisen. 6 Mataarbechter vum Lëtzebuerger Roude Kräiz waren an der Kriseregioun am Asaz. Eng lescht Ekipp koum des Woch zréck op Lëtzebuerg. Et war e geféierlechen Asaz, fir iwwerhaapt kënnen am Süden vun der Insel de Mënschen an Nout ze hëllefen.

117 Persoune goufen wärend dem Mount September op Haiti entféiert. Bannen den zwou éischte Woche vum Mount Oktober goufen 119 Kidnappingen enregistréiert. Kee Wonner, dass dat do déi dramatesch Sécherheetslag d'international Hëllefsekippen op der Plaz grad esou markéiert huet, wéi hir eigentlech Missioun: den Affer vum Äerdbiewen ze hëllefen.

"Eisen éischten Defi war op alle Fall d'Sécherheet. Dat schonn, wou mer ukomm sinn zu Port-au-Prince. Duerno huet dat sech och nach e bëssche méi an déi aner Regiounen, wou mer intervenéiert sinn, higezunn. Et huet ee gesinn, datt ganz ganz vill Haiser zerstéiert sinn. Oder op d'mannst staark beschiedegt. Et war am Ufank net sou ganz einfach, fir erauszefannen, wou solle mer ufänken?", sou d'Nadine Conrardy vum Lëtzebuerger Roude Kräiz.

Wou ufänken mat Hëllefen. An engem Land, wat net vun der Natur verschount gëtt. Vun Hurrikane bis Äerdbiewen.

"D'Missioun vun der Relief ERU ass, déi méi Vulnerabel z'identifizéieren, z'enregistréieren an dann hinnen Éischt-Hëllef-Material ze verdeelen. Awer och de Lien ze maachen, tëscht verschiddene Secteuren. Mir preparéieren zum Beispill eng Chash-Operatioun, zesumme mam nationale Roude Kräiz", seet de Brice Goedert, deen d'Missioun koordinéiert.

Ronn ee Mount nom leschte Biewe sinn déi international Hëllefsorganisatiounen dovun ausgaangen, datt 650.000 Mënschen an der neister Kriseregioun op humanitär Hëllef ugewise sinn. Dorënner eng 260.000 Kanner, déi vill ze dacks ënner extreme Bedéngungen opwuessen.

"An e puer Wierder: et gëtt ëmmer schlëmmer. Si kréien ëmmer méi Katastrophen. De System huet net d'Fäegkeet, d'Capacitéit net selwer ze reagéieren. Oder sech drop ze preparéieren", sou nach de Brice Goedert.

An d'Nadine Conrardy weider: "Bei hinne gehéiert d'Gewalt zur Normalitéit. D'Instabilitéit gehéiert zur Normalitéit. An och d'Naturkatastrophe gehéieren zur Normalitéit."

Virop zu Port-au-Prince ass d'Liewen haut kaum nach z'erdroen. 2010 war d'Haaptstad gréisstendeels zerstéiert ginn, iwwer 220.000 Mënschen haten deemools d'Äerdbiewen net iwwerlieft. D'Situatioun ass haut sou uerg, datt et den 18. Oktober zu engem Generalstreik koum. En Opstand géingt d'Onsécherheet. Vill Jonker schléisse sech op Haiti Stroossebanden un, fir iwwerhaapt z'iwwerliewen. Eng Situatioun déi e Samschdeg hei zu Lëtzebuerg thematiséiert gouf. Um Bazar, wou déi Jonk heiheem an, an der Welt am Mëttelpunkt stinn.