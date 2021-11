E Freideg war eng Delegatioun vu Jesiden zu Lëtzebuerg, déi de Genozide am Kalifat vum IS a Syrien an am Irak iwwerlieft hunn.

D'Communautéit kämpft drëms, dass d'Dschihadiste virun en internationaalt Geriicht gestallt ginn a sech fir all déi Doudesaffer an deene puer Joer vum Islamesche Staat musse veräntwerten. De Petz Bartz hat d’Geleeënheet, fir mat der Delegatioun ze schwätzen.

D’Jeside sinn eng kurdesch Minoritéit. Si stamen aus de Sinjar-Bierger am Norde vun Irak an der Nineveh-Plaine südlech dovun. Hir Relioun ass monotheistesch an al-mesopotamesch. Si ass 2.000 viru Christus entstan. D'Sprooch, déi si schwätzen ass Kurmandschi. A si ware beim Ausseminister Jean Asselborn des Woch. Si sichen déi diplomatesch Ënnerstëtzung, dass d’Verbriechen un hirem Vollek, de Massemord vun de Männer, déi systematesch Vergewaltegunge an d’Versklavunge vun de Fraen an den Zwangsrekrutement vun hire Kanner international als Genozide unerkannt gëtt. D'Salwa Saydo vunYazidis Survivors Network:

"Ech gouf de 4. August 2014 entféiert, mat 17 Joer, an ech war bal 5 Joer gefaangen a koum de 7. Mäerz 2019 zu Baghouz fräi. Et war den Horror zu Baghouz, der Endschluecht vum IS. Bombardementer… permanent gouf geschoss, iwwerall Läichen… Ech hat mat engem Schmuggler probéiert erauszekommen. Mä et war net méi méiglech. Dunn hunn ech decidéiert fortzelafen. Et war 5 Auer moies. Déi ganz Nuecht gouf gekämpft. Ech sinn iwwer Läiche gelaf. Ewech geschosse Stécker… Äerm, Been. All Sekonn hätt ech kënne selwer getraff ginn a falen. Mee ech hu net nogeduecht."

D'Hala Safel vun Yazidis Survivors Network:

"Mir hunn nach net realiséiert, dass mer iwwerlieft hunn. Mir hunn iwwerlieft, mä et fillt sech net esou un. Ech gesi se an Dreem. Si lafen eis no mat hire laange Bäert. A si gesinn esou aus, wéi deemools an der Realitéit. A si jäizen: dir sidd Ongleeweger! Ech dreemen och ëmmer, ech géif meng Elteren erëmgesinn. Ech probéiere si ze fannen, an da verléieren ech si erëm, wann ech erwächen. Et ass schwéier sech virzestellen, mä leider ass alles fir eis net eriwwer."

D'Salwa Saydo:

"Mir ware vu Béischte gefaange gehale ginn, vun Déieren. An da koumen och nach d’Bombardementer. Déi Attacke ware géint si, mä mir souzen do mat hinnen."

D’Iwwerliewender vun de Jeside verlaange virun allem Gerechtegkeet. Si verlaangen, dass déi presuméiert Dschihadiste vum IS, déi bis haut a kurdesche Prisonge sëtzen, sech musse virun engem internationalen Tribunal veräntwerten. Et ass dat Mannst, dat Affer kënne vu Verbriecher erwaarden, wa se bis gefaange sinn. Bis ewell deet sech de Westen awer schwéier ee vun den elementaarste Prinzippien duerchzesetzen, deen ee sech a Rechtsstaate selwer ginn huet.

Am Irak komme fréier Dschihadiste vum Islamesche Staat viru Geriicht a ginn no de Gesetzer an der Jurisprudenz vum Konterterrorismus condamnéiert. Nach ni ass bis ewell e Kämpfer vum IS wéinst Verbrieche géint d’Jesiden ugeklot ginn.