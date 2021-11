Bei enger Chrëscht-Parad am US-Bundesstaat Wisconsin ass an der Nuecht op e Méindeg eiser Zäit en Auto an d’Leit gefuer.

Ronn 20 Leit wiere blesséiert ginn an eng Rei Leit hätten net iwwerlieft, huet et an enger éischter Reaktioun vun der Plaz vun der Police geheescht. Konkret Zuele goufe kuerz no der Dot nach net genannt.

Elo gëtt d'Ausmooss méi däitlech: D'Police an d'Autoritéite vun der Stad Waukesha schwätzen antëscht vu ronn 40 Blesséierten. Op d'mannst fënnef Leit wieren ëm d'Liewe komm. Dës Zuele kéinten allerdéngs nach klammen, huet d'Police op Facebook matgedeelt. Ënnert de Blesséierte sinn och 12 Kanner, esou d'Pompjeeën.

Op Videoen, déi an amerikanesche Medie gewise ginn, ass ze gesinn, wéi ee rouden SUV mat relativ héijer Vitesse an der Stad Waukesha duerch Ofspärunge brécht a vun hannen an e Cortège fiert. Direkt virum Auto soll eng Schülerband an der Parad matgaange sinn.

D'Police huet op de Won geschoss fir en ze stoppen, de Chauffeur vum Auto gouf no der Dot festgeholl. D'Hannergrënn sinn nach net bekannt.