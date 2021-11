A Venezuela huet déi lénks Partei vum President Nicolás Maduro d'Regionalwale kloer gewonnen. 20 vun 23 Bundesstaate goungen un hien.

Et war déi éischte Kéier zanter 2017, datt d'Oppositioun am Venezuela nees bei Walen ugetrueden ass. Si hunn dräi Bundesstaate gewonnen. 2018 an 2020 huet d'Oppositioun de Vott boykottéiert, well se Walbedruch gefaart huet.

De President Nicolás Maduro wéist seng Carte d'identité, nodeems hie seng Stëmm ofginn huet. / © afp

D'EU huet zu dëser Wal déi éischte Kéier zanter 15 Joer nees Walobservateure geschéckt. Den Oppositiounschef Juan Guaidó, dee vun den USA, Däitschland a 50 anere Länner als Iwwergangspresident unerkannt gëtt, huet seng Stëmm net ofginn a sot och näischt zu de Walen.