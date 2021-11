Filmer a Serien, an deene Fraen ze gesi sinn, sinn am Afghanistan elo verbueden. Och Contenuen, déi géint "afghanesch Wäerter" verstoussen, sinn tabu.

Am Summer hunn d'Taliban nom Ofzuch vun den amerikaneschen Truppe séier nees d'Kontroll iwwer den Afghanistan iwwerholl. Virun allem Fraen hate Suerg, wat dat fir hir Rechter an der Gesellschaft géif bedeiten. Nodeems d'Taliban sech ufanks nach oppe gewisen hunn, de Fraen dës Kéier eng Rei méi Rechter zouzegestoen, schéngt dëst Verspriechen op wackelege Been.

Elo goufen am Afghanistan Filmer s Serië verbueden, an deene Fraen ze gesi sinn. Och dierfen no den neie Virschrëfte vum zoustännege Ministère, déi de Sonndeg un d'Tëleeschaînen erausgeschéckt goufen, och keng Contenue méi gewise ginn, déi der islamescher Scharia oder den "afghanesche Wäerter" widderspriechen.

D'Verbreedung vu Filmer aus Afghanistan oder dem Ausland, déi friem Kulturen an Traditiounen an der afghanescher Gesellschaft verbreede kéinten, misste gestoppt ginn. Moderatorinnen a Reporterinne kéinte weider ze gesi sinn, esoulaang si en Hidschab unhunn. Am Afghanistan si virun allem tierkesch, indesch an iranesch Serië beléift. Amerikanesch Filmer a Serië ginn éischter wéineg gekuckt.