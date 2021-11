D'Zuel vun deene gemellte Fäll ass am leschte Joer a Frankräich op 159.400 geklommen. D'Zuel vun den Doudesaffer ass allerdéngs liicht zeréckgaangen.

Ëm ganzer 10 Prozent ass d'Gewalt am Stot am vergaangene Joer a Frankräich geklommen. A Frankräich gouf et 2020 wéinst der Pandemie zwee Lockdowns, an där vill Leit Doheem bliwwe sinn an och vun do geschafft hunn. En direkten Zesummenhang tëscht dem Lockdown an der Hausse u Gewalt am Stot huet de franséischen Inneministère awer net gezunn.

Vun der Gewalt betraff waren virun allem Fraen: vun den 159.400 gemellte Fäll waren 139.300 Affer Fraen. Meeschtens waren et Fäll vu physescher Gewalt, déi deels esou schlëmm war, datt d'Affer net méi konnte schaffe goen. D'Zuel vun den Doudesaffer a Verbindung mat Gewalt am Stot ass allerdéngs am leschte Joer op 125 erof gaangen (173 am Joer 2019). 102 vun den Affer ware Fraen.