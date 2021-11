Nieft den USA, Brasilien an Indien kuckt den neie Rapport mat Suerg op eng Rei EU-Länner.

Et si schlecht Zäite fir Demokratien. D'Zuel vun de Länner, déi zu enger Autokratie gi sinn, hätt sech bannent de leschten 10 Joer verduebelt. Besonnesch dat lescht Joer wier am Kontext vun der Corona-Kris ganz schlëmm gewiescht.

Dat mellt den internationalen Institut fir Demokratie a Walhëllef zu Stockholm. Suerge mécht d'Situatioun ënnert anerem a Brasilien, an Indien, awer och an den USA. Och d'Situatioun an den EU-Staaten Ungarn, Polen a Slowenien gëtt am Rapport negativ ernimmt.