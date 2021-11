Déi belsch Justiz ermëttelt den Ament géint een Dokter, deen am Verdacht steet, ronn 2.000 Corona-Impfunge registréiert ze hunn, déi et ni wierklech gouf.

Déi wallounesch Gesondheetsministesch Christie Morreale sot, et wier dee "schwéiersten" Fall vu Bedruch zanter dem Ufank vun der Pandemie an der Belsch.

Den Dokter hätt seng Déngschter an "alle véier Ecker vun der Wallonie" ugebueden an hätt sech och heiansdo fir Impfungen, déi hien ni gemaach huet, bezuele gelooss.

Hien hätt opfälleg vill Patiente gemellt, déi hien anscheinend geimpft hätt. Der Ministesch no wier et awer onméiglech gewiescht, déi "astronomesch" Zuel u Leit tatsächlech an esou ville verschiddene Lokalitéiten ze impfen.

Net nëmme géint den Dokter, mä och géint eng Rei vu senge Patiente gëtt elo ermëttelt. Hir Impfzertifikater wieren an enger éischter Phas suspendéiert ginn.

Theolog huet sech an Däitschland als Dokter ausginn

Wärend am dem Fall an der Belsch dee richtegen Dokter falsch Impfungen erausginn huet, war et an engem Fall an Däitschland wuel genee ëmgedréint. Een Theolog soll sech bei München als Dokter ausginn hunn, an esou méi wéi 1.400 Impf-Dosissen entweder selwer gesprëtzt oder ordonéiert hunn. Geschitt ass dat ganzt an Impfzentren an de Stied Rosenheim a Karlsfeld.

Him gëtt fir dës Aktiounen dann och direkt ee ganze Katalog u Reprochë gemaach. Him gi geféierlech a virsätzlech Kierperverletzung, Verstéiss géint d'Heilpraktikergesetz, Dokumentefälschung, Bedruch an de Mëssbrauch vun Titele virgeworf, soten d'Ermëttler den Dënschdeg. Dem 50 Joer ale Mann senge Patiente schéngt awer dobäi näischt geschitt sinn.

Schonn am Summer war de Fall vun enger Infirmière a Friesland bekannt ginn, déi an engem Impfzenter Sprëtze mat enger Kachsalzléisung amplaz vum Corona-Impfstoff soll opgezunn hunn. Den zoustännege Parquet huet vun enger "niddreger, zweestelleger Zuel", Dausende Leit goufen awer zur Sécherheet nogeimpft.