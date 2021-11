Wéi aus dem Global Nutrition Report ervirgeet, deen en Dënschdeg presentéiert gouf, leide bal 50% vun alle Mënsche weltwäit u schlechter Ernierung.

Schlecht Ernierung soll fir ee Véierel vun allen Doudesfäll bei Erwuessene verantwortlech sinn. D'Zuel vun dësen Doudesfäll, déi hätte kënne vermeit ginn, ass zanter 2010 ëm 15% an d'Luucht gaangen, huet d'Renata Micha, GNR-Expertin, betount. Déi global Ereegnesser géinge weisen, dass sech eis Ernierung bannent de leschten 10 Joer net verbessert hätt, mä eng grouss Menace fir d'Gesondheet vum Mënsch a vum Planéit duerstelle géing, sou nach d'Micha. Mat Bléck op déi aktuell Wäerter wäert d'Äerd 8 vun 9 Ziler, déi d'WHO sech fir 2025 gesat hat, net erreechen.

Schätzungen no sinn uechter d'Welt ronn 150 Millioune Kanner ënner 5 Joer ënnerentwéckelt, iwwer 45 Millioune Kanner ze dënn a bal 40 Milliounen iwwergewiichteg. Donieft hunn d'Experte festgestallt, dass méi wéi 40% vun allen Erwuessenen (also 2,2 Milliarde Mënschen) iwwergewiichteg oder fettleiweg sinn.

Besonnesch a Länner mat niddregem Akommes géingen d'Mënschen net genuch gesond Liewensmëttel wéi Uebst a Geméis iessen, sou ee vun de Constaten am Rapport. A Staate mat méi héijem Akommes wier iwwerdeems d'Consommatioun vu gesondheetsschiedleche Liewensmëttel wéi roudem Fleesch, Mëllechproduiten an zockerhaltege Gedrénks am héchsten.

De Rapport baséiert op Donnéeë vun ënnert anerem der Welternierungsorganisatioun FAO, der Weltgesondheetsorganisatioun WHO an dem UN-Kannerhëllefswierk.