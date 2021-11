D’Zuele klammen an Europa, an dat trotz Impfung. D’Delta-Variant ass méi ustiechend, och méi resistent géint de Vaccin.

EU-Covid-Update - Reportage Carine Lemmer

D’Coronazuelen an Europa klamme weider. Frankräich registréiert 80% méi Fäll, Däitschland 30%. D’Situatioun an der Belsch mécht den Autoritéiten ëmmer méi Suergen, hei ginn och d’Hospitalisatioune permanent an d’Luucht, 20% bannent enger Woch.

An Éisträich ass d’Situatioun ganz seriö, d’Land ass am Lockdown an och Holland ass op engem Niveau, wou wichteg Operatioune wéinst ze vill Covid-Patiente musse verréckelt ginn.

D’Slowakei, Éisträich, Slowenien, Tschechien, Holland an d’Belsch sinn déi Länner aktuell an Europa mat der héchster Inzidenz. Ganz um Wupp, mat de mannsten neien Ustiechungen, si Schweden, Spuenien, Malta, Italien.

Firwat Schweden aktuell sou gutt do steet, ass net ganz kloer. D’Impfquot ass net aussergewéinlech. Datt Schweden méi dënn besidelt ass, d’Leit net sou vill openee wunnen, gëtt als Haaptgrond gehandelt. Zu Stockholm ass d’Situatioun zum Beispill eng aner wéi am Rescht vum Land.

Spuenien, Malta oder Italien hunn eng besser Situatioun an Europa a si hunn héich Impfquoten, besonnesch bei den eelere Leit. D’Länner mat de schlechten Zuelen hu vill méi en niddregen Impftaux. D’Statistike soe ganz kloer; wou manner geimpft gëtt, sinn d’Infektiounszuelen extra héich.

Holland hat staark opgemaach a gouf dunn haart vun der Covid-Well gepaakt. En Deel-Lockdown gouf decidéiert, wat fir massiv Protester suergt. Och Dänemark hat gemengt, d’Situatioun am Grëff ze hunn. Mä fir keng Restriktioune war d’Immunitéit dann awer net grouss genuch.

Éisträich ass jo aktuell ganz staark betraff. D’Land ass nees am Lockdown. Wichteg Operatioune musse verréckelt ginn, ob Kriibs- oder Häerzoperatiounen, d’Intensivstatioune lafe mat Covid-Patienten iwwer. Et wëll een d’Leit iwwerzeegen, sech dach awer mam Vaccin ze schützen. Den ORF motivéiert elo mat enger Impflotterie: en Elektroauto, eng nei Kichen oder souguer en Haus kann ee gewannen. An der 1. Nuecht hu sech schonn 170'000 Leit registréiert. Matmaache kënnen net nëmme Mënschen, déi sech elo réischt impfe loossen. Och déi 3. Impfung zielt.

Den Direkter vum ORF sot, et géif net drëms goen, d’Leit ze lackelen, fir sech impfen ze loossen, mä deene Merci ze soen, déi sech impfen oder boosten.

Wee gewonnen huet, gëtt op Hellegowend annoncéiert!